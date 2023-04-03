Авиарейсы из Иркутска в Маньчжурию возобновят с 12 апреля 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из Иркутска и Красноярска можно будет улететь прямым рейсом в Маньчжурию. Авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению маршрутов с 12 апреля 2023 года. Перевозить пассажиров в Китай самолет Sukhoi Superjet 100 будет каждую среду. Возвращение в Красноярск запланировано на тот же день, а в Приангарье - на следующий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

- Как и анонсировали ранее, мы продолжаем расширять географию полетов в Китай, - прокомментировал генеральный директор авиаперевозчика Юрий Лапин. - Эти маршруты "простаивали" три года из-за пандемии. К настоящему моменту мы также получили допуски на полеты в Харбин и Санью из Благовещенска и Владивостока. О дате открытия этих рейсов сообщим позднее, но отмечу, что работа в этом направлении ведется активно.

С 16 января "ИрАэро" выполняет прямые рейсы по маршруту Иркутск - Харбин (Китай) - Иркутск.

Напомним, концерт короля российской эстрады прошел в столице Приангарья в пятницу, 31 марта, а обсуждения вокруг него не утихают до сих пор. Одной из тем стала ошибка Филлипа Киркорова. На сцене артист перепутал город, в котором выступает, назвав Иркутск Красноярском. Видео уже завирусилось в местных пабликах. При этом поклонники отреагировали по-разному - одни не стали держать зла на кумира, других же разочаровал поступок певца.