Еще шесть ледовых переправ закрыли в Иркутской области за выходные Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье продолжают постепенно закрывать разрушающиеся ледовые переправы. В минувшую субботу, 1 апреля, официально перестали работать шесть таких дорог: на Братском водохранилище в поселке Балаганск, в Братском районе «Тангуй - Добчур», «Ключи - Булак - Харанжино», в Усольском районе на Китое - «Раздолье - Черемшанка», в Жигаловском районе на Илге - «Усть-Илга», в Чунском районе на Чуне - «Веселый - Паренда». Выезжать на них строго запрещено! Нарушение правил может обернуться трагедией. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В настоящее время в регионе продолжают функционировать 24 ледовые дороги, - уточняют в ведомстве. - Оценка структуры льда на действующих переправах производится ежедневно. В случае изменений они также будут оперативно закрыты.

Напомним, в Иркутске установили виновника пожара в пристрое гостиницы «Ангара». Как установил суд, ночью 28 апреля 2022 года бездомный мужчина искал продукты в мусорных контейнерах на улице Сухэ-Батора. Было темно, поэтому он решил поджечь кусок картона, который позже бросил в один из баков и ушел. Из-за его неосторожности пламя охватило помещение, а дым проник в здание отеля.