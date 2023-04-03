Около 6 тысяч заявлений о записи в первый класс подали в школы Иркутской области Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации на 1 апреля 2023 года, в Приангарье родители подали 5923 заявлений о записи их детей в первый класс. При этом большая часть из них направлена через Госуслуги. В минобре Иркутской области отмечают, что начало онлайн-записи прошло без технических сбоев. Также это можно сделать лично обратившись в школу или через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

После подачи заявления необходимо принести в школу оригиналы документов. До этого времени место за ребенком бронируется. Стоит отметить, что прием по месту регистрации будет продолжаться до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября проходит зачисление на оставшиеся в школе свободные места.

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в Приангарье уже в апреле. Ее размер составит 10 тысяч рублей. Пособие поступит на банковские счета или будет доставлено одновременно с пенсией. Отмечается, что получить выплату в этом году смогут 129 ветеранов, в их числе 113 участников войны и 16 инвалидов ВОВ.

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