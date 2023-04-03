За неделю в Иркутской области ОРВИ заболели 13,6 тысячи жителей Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшую неделю - с 27 февраля по 2 апреля - в Иркутской области зарегистрировано 13693 случая заболевания ОРВИ. В числе заболевших - 8330 детей. Это на 50% ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

-В то же время диагноз грипп подтвердился у 18 жителей нашего региона, - говорят в ведомстве.

Чтобы себя обезопасить, в ведомстве рекомендуют не забывать о мерах предосторожности. так, нужно носить маску в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком. Не будет лишним также проводить влажную уборку и проветривать помещения.

Также говорят, что стоит вести здоровый образ жизни, а также не заниматься самолечением. При первых признаках стоит обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что восемь жильцов горевшего дома на улице Маршала Конева спасли в Иркутске.