В Иркутске выбрали подрядчика для строительства школы в микрорайоне "Союз". Фото: телеграм-канал Евгения Стекачева

Управление капитального строительства Иркутска 31 марта 2023 года заключило контракт с подрядчиком, который займется строительством школы в микрорайоне "Союз". Об этом в своем телеграм-канале написал председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.

-Работами займется ООО "СОТ". Эта компания будет заниматься проектированием, инженерными изысканиями, строительством объекта. Эта же организация взяла на себя ответственность и за поставку оборудования, - написал он.

Проект школы должен быть готов к началу осени 2023 года, а к 2025-му года должно завершиться строительство, дети должны будут сесть за парты в новой школе.

Школа будет рассчитана на 1225 мест. В учреждении будут бассейн длиной 25 метров, площадка для общешкольных линеек, физкультурно-спортивная зона и место для подвижных игр для обучающихся начальной школы.

Ранее сообщалось, что 85 тысяч рублей выплатит школа родителям сломавшей руку ученицы в Зиме.