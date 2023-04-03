Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретил в аэропорту бойцов из зоны СВО Фото: Александр КОЦ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в аэропорту города Иркутска встретил участников специальной военной операции. Они приехали в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. – Считаю своим долгом лично встретить вас, потому что вы наши герои. Вы не были дома полгода. За этот период времени в регионе внедрили систему сбора и отправки на передовую необходимого вам снаряжения, техники, оборудования, других необходимых вещей, - прокомментировал губернатор.

Он также рассказал о том, что сейчас участникам СВО и их семьям оказывается помощь более чем по 30 направлениям. В аэропорту приехавших встречали родные и близкие.

Ранее сообщалось, что в Иркутске выбрали подрядчика для строительства школы в микрорайоне "Союз". Проект школы должен быть готов к осени. Дети же должны пойти в новую школу в 2025 году.