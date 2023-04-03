В 17 общественных территориях Иркутска установят более 300 камер в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Глава города Руслан Болотов проверил работу Единого центра видеонаблюдения Иркутска. Подразделение, открытое в 2022 году, является частью МКУ «Безопасный город». Здесь собирается вся информация более чем с 500 камер города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Сейчас систематизирован весь объем информации, который записывается на различные камеры. За время работы подразделения удалось выявить десятки правонарушений и найти виновных лиц, - говорят в администрации.

Работа видеонаблюдения мониторится на постоянной основе, периодически меняется расположение и угол обзора камер.

Руслан Болотов подчеркнул, что в 2023 году планируют установить более 300 новых камер на 17 общественных территориях.

Например, новые камеры могут появиться в 130-м квартале, на стадионе «Труд», в Комсомольском и Лисихинском парках, на бульваре Постышева.