В Братске водитель "ВАЗа" попал в ДТП и оставил двух пострадавших в машине. Госавтоиспекция региона

Полицейские Братска в кратчайшие сроки установили водителя, скрывшегося с места аварии, в которой пострадали пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

-Все случилось на пересечении улиц Пролетарской и 2-ой Таежной в Падунском жилом районе. Водитель "ВАЗа" не справился с управлением и влетел в дерево, - говорят в ведомстве.

После этого он скрылся с места происшествия, оставив в авто двух пострадавших пассажиров. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Полицейские отыскали водителя. Им оказался 26-летний местный житель без прав на управление авто. Были и другие нарушения - отсутствие полиса ОСАГО, непристегнутый ремень безопасности и другие.

В отношении мужчины инспекторы составили шесть административных протоколов. Общая сумма штрафов - почти 10 тысяч рублей.