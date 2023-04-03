В Иркутске ограничили движение по Коммунистической улице с 3 по 17 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

По участку улицы Коммунистической в Иркутске не получится проехать ближайшее время. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

-Движение транспорта будет ограничено на улице Коммунистической в районе домов № 27 и 29 ограничили с 10.00 3 апреля до 18.00 17 апреля, - прокомментировали в администрации города Иркутска.

В мэрии города пояснили, что в этот период времени будет проводиться ремонт на тепловых сетях ООО «Промпарк».

Ранее сообщалось, что в Братске водитель "ВАЗа" попал в ДТП и оставил двух пострадавших в машине. Все случилось на пересечении улиц Пролетарской и 2-ой Таежной в Падунском жилом районе.

Также стало известно, что в Иркутске осудят начальника коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» за взятку. Размер взятки составлял 150 тысяч рублей, говорят в следкоме.