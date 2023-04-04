Реверсивное движение организовано на трассе «Байкал» в Слюдянском районе 4 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на трассе «Байкал» 4 апреля организовано реверсивное движение. Автомобилистов просят быть особо внимательными на участке дороги в Слюдянском районе между Утуликом и Байкальском. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Реверсивное движение по одной полосе необходимо для проведения восстановительных работ на федеральной трассе, - говорят спасатели. - На месте работают специалисты дорожной службы.

Напомним, что в Иркутске на улице Коммунистической также ограничено движение с 3 по 17 апреля. Причина данного неудобства - ремонт на тепловых сетях. Специалисты планируют управиться с необходимыми работами до 18.00 указанной даты. Также стоит отметить, что ограничение для движения транспорта на улице Коммунистической осуществляется только в районе домов с номерами 27 и 29 - подробности здесь.

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