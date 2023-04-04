Кражу более 34 млн руб при строительстве железной дороги выявили в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье выявили кражу больше 34 миллионов рублей, выделенных на развитие железнодорожной инфраструктуры. Это удалось выяснить при проверке, проведенной сотрудниками ОЭБиПК Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, УФСБ России по Иркутской области и Иркутской транспортной прокуратуры.

- Установлено, что компания-подрядчик, привлеченная для выполнения комплекса строительно-монтажных работ на железной дороге в Иркутской области, регулярно нарушала сроки договора, а в октябре 2022 года полностью прекратила исполнение взятых на себя обязательств. При этом денежные средства, полученные в качестве аванса, возвращены не были, - отмечают в ведомствах.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские совместно с бойцами ОМОН и росгвардейцами провели обыски в подрядной организации, изъяли документацию, компьютеры и флеш-карты. Также следователям предстоит установить всех причастных к краже денег.

Напомним, в Иркутской области на трассе «Байкал» 4 апреля организовано реверсивное движение по одной полосе. На участке проводят восстановительные работы. Работают специалисты дорожной службы. В МЧС автомобилистов просят быть особо внимательными на участке дороги в Слюдянском районе между Утуликом и Байкальском. Также в столице Приангарья на улице Коммунистической ограничено движение с 3 по 17 апреля. Причина неудобства - ремонт на тепловых сетях. Специалисты планируют закончить до 18.00 указанной даты.