Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области 3 апреля

21 ледовая переправа продолжает работать в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье в минувшие сутки закрыли три ледовые переправы. Это связано с установлением плюсовых температур и быстрым таянием льда. Автомобилистов просят не рисковать жизнью и не выезжать на неэксплуатируемые дороги. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В Братском районе на Братском водохранилище закрыта переправа, соединявшая населенные пункты Большеокинск и Озерный. В Жигаловском районе на реке Илге - в селе Усть-Илга, в Нижнеилимском районе на реке Зырянке - в СНТ «Строитель», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе продолжает работать 21 ледовая дорога.

Напомним, правоохранители проводят проверку после публикации в соцсетях видео с авиаинцидентом, произошедшим в аэропорту столицы Приангарья утром 2 апреля. По предварительной информации, самолет Ан-26 рейса № 97 "Иркутск-Бодайбо" не смог взлететь из-за самовыключения правого двигателя при его прогреве. Командир воздушного судна принял решение о возвращении на стоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области за 3 апреля 2023 года произошло сразу два землетрясения. (подробности)

Голод довел: мужчина обокрал женщину, чтобы прокормить 17-летнюю жену и грудного ребенка в Бурятии. (подробности)

«Платье снимали вместе с кожей»: девушка с ожогами 74% тела стала бикини-моделью и нашла любовь. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08