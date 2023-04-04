Слабовидящие дети в Иркутске получили в подарок от компании «Газпром недра» уникальные книги

Библиотека иркутской школы-интерната пополнилась уникальными изданиями. Фото предоставлено компанией «Газпром недра»

17 развивающих книжных комплектов передали представители ООО «Газпром недра» воспитанникам специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска. Мероприятие приурочено к Международному Дню детской книги, который 2 апреля отмечается в более чем 75 странах мира.

Книги Сергея Михалкова входят в «золотой фонд» отечественной детской литературы. Фото предоставлено компанией «Газпром недра»

В комплект входят две книги стихов Сергея Михалкова из цикла «Дядя Степа», изданные с применением специальных полиграфических технологий, помогающих тактильному восприятию иллюстраций слабовидящими детьми. В каждый набор включено электронное устройство «Волшебный карандаш» для воспроизведения размещенных в книгах музыкальных и текстовых файлов, а также сборник занимательных тематических заданий и игровой набор в виде настольного театра с персонажами из «Дяди Степы». Интерактивные приложения к литературным произведениям способствуют развитию у ребенка мышления, речи, воображения и творческой фантазии.

Уникальные книжные комплекты выпускаются Региональным благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». С 2020 года ООО «Газпром недра» участвует в реализации программы фонда «Книжки в подарок». За это время при поддержке компании в специализированные детские учреждения Пскова, Зеленокумска, Щелково, Тюмени и Иркутска было передано порядка 100 развивающих и обучающих книжных комплектов, созданных на основе образцов детской литературной классики.