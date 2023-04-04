Мужчина сгорел заживо из-за непотушенной сигареты в Тулуне Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 4 апреля в Тулуне произошла трагедия на пожаре. В 05:57 в экстренные службы поступил звонок от местных жителей, которые заметили, как у соседей горит летняя кухня. Они разбудили хозяев, но, к сожалению, оказалось слишком поздно. Пламя полностью охватило деревянную постройку с террасой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прибывшим спасателям хозяйка рассказала, что внутри ночевал ее брат, - отмечают в ведомстве. - Спустя несколько минут внутри горящего строения звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело 79-летнего мужчины.

Как позже выяснили сотрудники МЧС, пенсионер жил в летней кухне и постоянно курил, не выходя на улицу. Версию о возникновении пожара из-за непотушенной сигареты подтвердили эксперты - очаг пожара находился возле кровати погибшего.

Напомним, сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного МСУТ СК России проводят проверку по факту авиаинцидента, произошедшего в аэропорту столицы Приангарья утром 2 апреля. По предварительной информации, самолет Ан-26 рейса № 97 "Иркутск-Бодайбо" не смог взлететь из-за самовыключения правого двигателя при его прогреве. Командир воздушного судна принял решение о возвращении на стоянку.

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