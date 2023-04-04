Установлена причина пожара в административном здании на Карла Либкнехта в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели и эксперты МЧС России установили причину пожара, произошедшего в административном здании на улице Карла Либкнехта в Иркутске. На тушение спасатели выезжали вечером 3 марта. Очаг находился в подсобном помещении на крыше. Среди пострадавших оказался заместитель начальника пожарно-спасательной части №2. Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи его самолетом доставили в Санкт-Петербург.

- Проведя ряд сложных пожарно-технических экспертиз, специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России пришли к выводу: причиной пожара явилось тепловое проявление электрического тока при протекании одного из пожароопасных аварийных режимов работы электросети, - поясняют в ведомстве.

Стоит отметить, что предварительная версия о возникновении пожара из-за майнингового оборудования не подтвердилась. Машинок для добычи криптовалюты на месте найдено не было.

Напомним, во время случившегося из горящего здания удалось эвакуироваться 16-ти людям. Кроме этого, из соседнего дома эвакуировались 36 человек, в числе которых восемь детей. В общем пожар охватил площадь порядка 250 квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области за 3 апреля 2023 года произошло сразу два землетрясения. (подробности)

Голод довел: мужчина обокрал женщину, чтобы прокормить 17-летнюю жену и грудного ребенка в Бурятии. (подробности)

«Платье снимали вместе с кожей»: девушка с ожогами 74% тела стала бикини-моделью и нашла любовь. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08