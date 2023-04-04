Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 3:51

Портрет Александры Потаниной передадут Центральной городской библиотеке Иркутска

Библиотека носит имя путешественницы на протяжении 22 лет
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Портрет Александры Потаниной передадут Центральной городской библиотеке Иркутска

Портрет Александры Потаниной передадут Центральной городской библиотеке Иркутска

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Центральная городская библиотека имени Александры Потаниной передадут в дар портрет знаменитой путешественницы и этнографа, в честь которой она названа. Автором картины стал член Союза художников России Карл Шулунов. Встреча с ним состоится 4 апреля в 15.00 на улице Трилиссера, 32. Гости смогут услышать историю создания полотна и задать интересующие их вопросы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

- Женщина–легенда с удивительной биографией и судьбой, которая тесно связана с Иркутском, – отметили в управлении культуры мэрии Иркутска. - Ее именем в начале 20 века были названы первые в городе народные библиотеки-читальни. В 1924 году городской библиотеке присвоено имя Ленина, ей выделили здание на углу улиц Байкальской и Трилиссера. В 2001 году приказом мэра областного центра учреждению возвращено историческое название. Спустя еще 22 года портрет Александры Викторовны, выполненный известным художником, украсит помещение.

Интересная деталь картины - надпись на старомонгольском языке, которая переводится на русский как «Душа моя с вами».

СПРАВКА КП

Александра Викторовна Потанина родилась 26 января 1843 года в Нижнем Новгороде. Известна как путешественница, исследовательница малоизвестных районов Центральной Азии, одна из первых женщин, принятая в члены Русского географического общества. В ее честь назван кратер Потанина на Венере. Со своим будущим мужем Григорием Потаниным она познакомилась в 1872 году в городе Никольске, куда приехала навестить брата, отбывавшего ссылку за революционную деятельность. Во время последней экспедиции тяжело заболела и осенью 1893 года умерла близ города Чжо-Хуа по дороге в Шанхай. Спустя четыре месяца ее похоронили на Успенском кладбище в Кяхте республики Бурятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области за 3 апреля 2023 года произошло сразу два землетрясения. (подробности)

Голод довел: мужчина обокрал женщину, чтобы прокормить 17-летнюю жену и грудного ребенка в Бурятии. (подробности)

«Платье снимали вместе с кожей»: девушка с ожогами 74% тела стала бикини-моделью и нашла любовь. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08