Портрет Александры Потаниной передадут Центральной городской библиотеке Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Центральная городская библиотека имени Александры Потаниной передадут в дар портрет знаменитой путешественницы и этнографа, в честь которой она названа. Автором картины стал член Союза художников России Карл Шулунов. Встреча с ним состоится 4 апреля в 15.00 на улице Трилиссера, 32. Гости смогут услышать историю создания полотна и задать интересующие их вопросы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

- Женщина–легенда с удивительной биографией и судьбой, которая тесно связана с Иркутском, – отметили в управлении культуры мэрии Иркутска. - Ее именем в начале 20 века были названы первые в городе народные библиотеки-читальни. В 1924 году городской библиотеке присвоено имя Ленина, ей выделили здание на углу улиц Байкальской и Трилиссера. В 2001 году приказом мэра областного центра учреждению возвращено историческое название. Спустя еще 22 года портрет Александры Викторовны, выполненный известным художником, украсит помещение.

Интересная деталь картины - надпись на старомонгольском языке, которая переводится на русский как «Душа моя с вами».

СПРАВКА КП

Александра Викторовна Потанина родилась 26 января 1843 года в Нижнем Новгороде. Известна как путешественница, исследовательница малоизвестных районов Центральной Азии, одна из первых женщин, принятая в члены Русского географического общества. В ее честь назван кратер Потанина на Венере. Со своим будущим мужем Григорием Потаниным она познакомилась в 1872 году в городе Никольске, куда приехала навестить брата, отбывавшего ссылку за революционную деятельность. Во время последней экспедиции тяжело заболела и осенью 1893 года умерла близ города Чжо-Хуа по дороге в Шанхай. Спустя четыре месяца ее похоронили на Успенском кладбище в Кяхте республики Бурятии.

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