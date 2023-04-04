В Минобороны напомнили о порядке поступления в Иркутское суворовское училище Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Прием личных дел в Иркутском суворовском училище стартует 15 апреля 2023 года. Проходит набор учащихся в 5, 6, 7 классы. Подать документы возможно по 1 июня. Планируется принять 180 человек. Но что необходимо для поступления? Это подробно разъясняют в приказе Минобороны.

В первую очередь заранее необходимо собрать справки и характеристики с места учебы будущего суворовца, а также копии дипломов и грамот об участии в творческих конкурсах. Это станет преимуществом при поступлении. Потребуются копия медицинской карты, медицинские заключения, разрешающие физнагрузки, а также справки из психоневрологических и наркологических диспансеров.

Однако самым важным условием являются результаты вступительных экзаменов по русскому и иностранному языкам и математике. Также кандидатам предстоит пройти тест на психологическую подготовленность к обучению и проверку на выносливость. Более подробно о сроках и условиях приема документов при поступлении в Иркутское суворовское училище читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее председатель правительства России Михаилом Мишустин распорядился открыть в Иркутске образовательное учреждение 1 сентября 2023 года. Для этого в правительстве Иркутской области была создана специальная рабочая группа, контролирующая ход строительных, инженерных и реставрационных работ. Специалистами было демонтировано прилегающее строение со стороны улицы Советская. Зимой стартовали внутренние отделочные работы.

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