Торговая сеть «Слата» в Иркутске развивает self-shopping. Фото: архив компании

Покупки становятся все более комфортными благодаря кассам самообслуживания или селф-чекаутам. В торговой сети “Слата” подсчитали: каждый второй покупатель использует кассы самообслуживания. Причем половина посетителей магазинов используют системы самообслуживания практически все время, а 60% стали использовать их чаще, чем в прошлом году.

Подобное оборудование установлено уже на 42 торговых точках, там работают более 150 новых касс (кстати, они занимают гораздо меньше места). Совсем скоро они появятся в магазинах Братска.

С помощью касс самообслуживания можно приобрести абсолютно любой товар, воспользоваться фреш-картой и всеми актуальными предложениями и скидками сети. С 1 апреля пользоваться ими стало еще удобнее, справится любой покупатель. Каждая касса имеет голосовое сопровождение, световую индикацию, для помощи в зоне дежурят сотрудники магазина. Кроме того, чеки о покупке автоматически отправляются на электронную почту, указанную при регистрации фреш-карты или введенную на кассе, есть возможность оплаты по системе быстрых платежей (СБП) и через SberPay QR с помощью мобильного телефона.

Во время покупки можно использовать все возможности программ лояльности сети «Слата»: акции, скидки, бонусы по ФрешКарте, фишки на накопительные акции.