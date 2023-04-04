Еще 95 жителей Иркутской области заразились коронавирусом к 4 апреля 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коронавирусная инфекция пока продолжает бушевать в регионах России. Не является исключением и Иркутская область.

-По данным на 4 апреля 2023 года, выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - говорят в Управлении Роспотребнадзора Иркутской области.

В то же время нет случаев смерти ни от коронавирусной инфекции, ни от сопутствующих заболеваний. Уточняется, что с начала пандемии официально подтверждено 368 387 случаев заражения, 8908 смертей от коронавируса и 987- от сопутствующих заболеваний.

Выздоровело 363 052 человека.

Чтобы уберечь себя от заболевания, в ведомстве рекомендуют надевать маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.

Ранее сообщалось, что мужчина сгорел заживо из-за непотушенной сигареты в Тулуне.