В Тайшетском районе 3 апреля 2023 года мужчина напал на главу администрации с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 3 апреля, в Тайшетском районе не обошлось без криминальных инцидентов. Как пишет "Тайшет24", местный житель напал с ножом на главу администрации. Об этом издание пишет, ссылаясь на самого чиновника. Корреспонденту "КП-Иркутск" в следственном комитете региона подтвердили эту информацию.

-У мужчины четверо детей, а семья считается неблагополучной, поэтому периодически к ним приезжают компетентные органы с проверками. Так случилось и на этот раз, по мнению мужчины, в этом была моя вина, - говорит чиновник.

Избежать удара ножом главе администрации удалось, также как и отобрать сразу оружие. Однако когда он повернулся спиной, буйный мужчина все-таки нанес удар главе.

Народный избранник вызвал полицию к месту происшествия, снял побои и дал подробные пояснения о произошедшем.

Сейчас следственный комитет решает вопрос о заведении уголовного дела.