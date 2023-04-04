В Ангарске 4 апреля 2023 года мужчина случайно упал с высоты пятого этажа

В Ангарске 4 апреля 2023 года случилось чрезвычайное происшествие. Местный житель случайно выпал из окна пятиэтажного дома по адресу 15-й микрорайон, дом 2. Об этом "КП-Иркутск" рассказали очевидцы произошедшего.

-Все случилось примерно в 17:45 4 апреля. Сначала я услышала хруст веток деревьев, а после и падения тела на землю, - рассказала нам жительница, ставшая очевидцем событий.

Руки мужчины были в крови, двигаться сам он не мог. К месту происшествия подбежали неравнодушные люди, которые накрыли мужчину пледом, а также вызвали скорую помощь.

Через 10 минут на место происшествия приехали и медики, и правоохранительные органы. На тот момент мужчина еще был жив.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области экс-главу УК осудят за коммерческий многомиллионный подкуп. Некоторым фигурантам дела уже вынесли приговор.