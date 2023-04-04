В Иркутской области в посевной кампании 2023 года задействуют 3,5 тысячи единиц техники Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В посевной кампании 2023 года будет задействовано свыше 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. Это - 101,2% к уровню прошлого года. Такие данные привел министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - Аграрии региона продолжают работу по подготовке и ремонту сельскохозяйственной техники, активно занимаются обновлением технического парка, - сказал Сумароков.

С его слов, в общем и целом готовность сельхозтехники в области составляет от 93 до 97%. Это на 1-2% выше, чем в прошлом году к этому времени.

Всего в сельскохозяйственных организация и КФХ Иркутской области имеется 3598 тракторов, 1111 зерноуборочных комбайнов, 212 кормоуборочных комбайнов.

Ранее сообщалось, что в Хомутово Иркутского района состоялось открытие школы №2 после капитального ремонта. Работы здесь велись с прошлого учебного года.