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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:06

Рассказываем, где ждать отключение света в Иркутске 5 апреля

В нескольких районах произойдет отключение света в Иркутске 5 апреля
Елена СИНИЦА
Рассказываем, где ждать отключение света в Иркутске 5 апреля

Рассказываем, где ждать отключение света в Иркутске 5 апреля

Фото: Иван МАКЕЕВ

Не опять, а снова жителей ждет отключение света в Иркутске 5 апреля. Конечно, не сложится ситуации, что без света останется весь город или же целые районы. Однако список "счастливчиков" энергоснабжающая организация уже опубликовала в своих социальных сетях.

Отключение света в Иркутске 5 апреля

Как мы уже упоминали, отключение света в Иркутске 5 апреля не произойдет везде и всюду. Посидеть без электричества придется жителям некоторых домов в Ленинском, Правобережном, Октябрьском, Свердловском районах.

Кому-то повезет и отключение света в Иркутске 5 апреля продлится для них всего несколько часов, а вот кому-то придется прождать почти весь день.

Энергоснабжающая организация опубликовала список домов, которым придется посидеть без света в виде таблиц с адресами. Делимся с вами информацией, чтобы вы тоже узнали, кому ждать отключение света в Иркутске 5 апреля.

ленинский район

ленинский район

Октябрьский район

Октябрьский район

свердловский район

свердловский район