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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:30

Минстрой впервые отнес Братск к городам с благоприятной городской средой

Елена СИНИЦА
Минстрой впервые отнес Братск к городам с благоприятной городской средой

Минстрой впервые отнес Братск к городам с благоприятной городской средой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Братск Иркутской области впервые был отнесен к числу городов с благоприятной городской средой. Рейтинг городов составляло министерство строительства России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

-Индекс рассчитывают на основе 36 показателей. Учитываются жилье, социальная, досуговая, деловая инфраструктура. Также рассматривают и такой фактор о озеленение города, - говорят в администрации.

Все эти показатели в свою очередь оценивают с точки зрения безопасности, комфортности, экологичности, идентичности, разнообразия, современности. Берется в расчет и эффективность власти.

Каждый из показателей оценивают по десятибалльной шкале, все это складывается и получается итоговый индекс качества. Суммарно максимальный балл может достигнуть 360. Городскую среду будут считать благоприятной, если населенный пункт наберет более 180 баллов.

Братск набрал 184 балла.