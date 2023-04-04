В Усолье-Сибирском в 2023 году заменят 11 лифтов по программе капремонта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усолье-Сибирском в этом году будет заменено 11 лифтов по программе капитального ремонта. Сегодня, 4 апреля, власти ознакомились с уже проделанными работами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В текущем году в Усолье-Сибирском подъемники заменят в семи многоквартирных домах, работы выполнены на 72%, по трем лифтам еще продолжаются строительно-монтажные работы, - говорят власти.

В целом по региону до 2025 года хотят обновить 346 единиц лифтового оборудования. При этом 314 из них - уже в этом году. Все новые лифты надежные и современные. Более того, они приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Например, цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля.

Ранее сообщалось, что Братск Иркутской области впервые был отнесен к числу городов с благоприятной городской средой.