Жителю Магаданской области грозит до 5 лет колонии за ложь в аэропорту Иркутска Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Магаданской области, который в пункте досмотра аэропорта Иркутска, видимо, решил пошутить. Мужчина сообщил, что у него с собой взрывное устройство и что есть угроза для находящихся в здании людей и самому аэропорту. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено, - говорят в транспортной полиции. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Нам мужчина признался, что не думал о последствиях данного поступка.

Пока длилось расследование магаданец находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело с с утвержденным Байкало-Ангарским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. «Шутнику» грозит до пяти лет колонии. Именно таким является максимальное наказание за данное преступление. Сколько же из них назначат подсудимого, решат в Октябрьском суде Иркутска.

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