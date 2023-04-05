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НовостиОбщество5 апреля 2023 3:33

Назначен новый руководитель агентства по туризму Иркутской области

Евгения Найденова назначена руководителем агентства по туризму Иркутской области
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Назначен новый руководитель агентства по туризму Иркутской области

Назначен новый руководитель агентства по туризму Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Евгения Найденова назначена руководителем агентства по туризму Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. Рассказываем, что известно о новой главе ведомства.

Евгения Найденова назначена руководителем агентства по туризму Иркутской области

Предыдущее место работы Евгении Найденовой - один из крупнейших банков России. За несколько лет она прошла путь от кассира-операциониста до руководителя по внедрению проектов. Также возглавляла проект «Развитие туризма».

Евгения Найденова назначена руководителем агентства по туризму Иркутской области с 5 апреля 2023 года. Распоряжение об этом подписал губернатор Игорь Кобзев. Известно, что за плечами у нее обучение в Иркутском государственном техническом университете, где Евгения Найденова получила квалификацию экономиста. Имеет также диплом МГУ с отличием в рамках профпереподготовки по туристическому направлению.