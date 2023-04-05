Назначен новый руководитель агентства по туризму Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Евгения Найденова назначена руководителем агентства по туризму Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. Рассказываем, что известно о новой главе ведомства.

Евгения Найденова назначена руководителем агентства по туризму Иркутской области

Предыдущее место работы Евгении Найденовой - один из крупнейших банков России. За несколько лет она прошла путь от кассира-операциониста до руководителя по внедрению проектов. Также возглавляла проект «Развитие туризма».

Евгения Найденова назначена руководителем агентства по туризму Иркутской области с 5 апреля 2023 года. Распоряжение об этом подписал губернатор Игорь Кобзев. Известно, что за плечами у нее обучение в Иркутском государственном техническом университете, где Евгения Найденова получила квалификацию экономиста. Имеет также диплом МГУ с отличием в рамках профпереподготовки по туристическому направлению.