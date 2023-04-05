Иркутская область приступает к проведению комплексных кадастровых работ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье стартуют комплексные кадастровые работы. Перечень мероприятий уже утвержден на 2024-2025 годы. Важно, что для софинансирования расходов, органы местного самоуправления могут получить областную субсидию. Так, администрации Иркутского района в целях проведения ККР будет передано 1,6 млн рублей. Об этом сообщают в правительстве региона.

- С 2024 года планируется охватить большее количество кадастровых кварталов на территории Иркутского и Шелеховского районов с привлечением средств из федерального бюджета, - отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Эти работы помогут уточнить границы земельных участков, местоположения зданий и сооружений, что сократит число споров, защитит права владельцев недвижимости, обеспечит справедливое налогообложение.

Напомним, в Госавтоинспекции Иркутской области предупредили о снятии ограничения движения на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» с 30 по 85 км, объявленного утром 5 апреля. Ранее там дежурили пять экипажей ДПС. Это связано с испортившейся погодой и как следствие, плохой видимостью.

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