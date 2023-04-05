Дополнительную ежемесячную выплату для военных установили в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий военнослужащих. Порядок их предоставления утвержден в правительстве региона. Так, бойцам ежемесячно будут компенсировать 50 % расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместе с этим, при наличии медицинских показаний их обеспечат путевками в местные санатории.

- Отдельные категории военнослужащих установлены законом от 29 декабря 2022 года № 136-оз, - отмечают власти Иркутской области. - К ним относятся военнослужащие, не имеющие звания ветеран боевых действий в соответствии с законодательством России и исполнявшие обязанности военной службы при выполнении определенных задач. Полный перечень опубликован на официальном портале Иркутской области.

Чтобы получить меру поддержки военнослужащий или его представитель должен обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В документе говорится, что фонд и его филиалы будут действовать в каждом субъекте нашей страны. А главная его цель – создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и активную деятельность участников спецоперации и членов их семей. В его состав вошел и Герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 бойцов.

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