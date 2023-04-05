Качество уборки дворов проверил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников

Качество уборки во дворах октябрьского округа проверил вице-мэр Дмитрий Ружников. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников вместе с главой октябрьского округа Георгием Комаровым проверили качество уборки во дворах Октябрьского округа, а именно - в двух домах по улице 4-я Советская. Во дворе дома №47, возникли замечания, а вот в доме №80 все в порядке. Прежде всего проверяющих интересовала противогололедная обработка.

– В соответствии с законом, уборка выходов из подъездов, тротуаров и кровель является обязательной при обслуживании дворов, – пояснил Георгий Комаров. - А вот периодичность очистки проезжей части и вывоза снег определяются жителями на общем собрании собственников при обсуждении тарифа. Жители 80-го дома своевременно пересматривают перечень необходимых работ. В результате здесь все в порядке. А в доме № 47 с 2007 года не меняли тарифы. Поэтому двор не убирают должным образом, так как у управляющей организации нет на это финансовой возможности.

Тем не менее состояние городских дворов постоянно контролируется специалистами профильных отделов городской администрации.

– Городская власть указывает коммунальщикам на недочеты, разъясняет жителям их права, – отметил Дмитрий Ружников. - Но вопросы содержания дворов, особенно в зимний период, – это диалог жильцов с управляющей компанией. Только в тесном сотрудничестве возможно навести порядок. Так же приглашаю иркутян присоединиться к субботнику 22 апреля, чтобы вместе сделать наш город чистым после зимы.

Общегородской субботник является частью месячника санитарной очистки города, который проводится в течение апреля. Принять участие в субботнике может каждый желающий, администрация предоставляет перчатки, мешки, необходимый инвентарь, а также организует вывоз мусора. Подробности можно узнавать в управлениях по городским округам.