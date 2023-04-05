103 жителя Иркутской области заболели COVID-19 в минувшие сутки, 4 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актуальная статистика по заболевшим COVID-19 в Приангарье на 5 апреля 2023 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 103 человек. С начала пандемии официально зарегистрировано 368 490 случаев инфицирования, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зафиксировано 8909 (+1) летальных случаев, от сопутствующих COVID-19 заболеваний - 987 (+0) летальных случаев, - отмечают в ведомстве.

Выздоровело 363 139 человек.

Не забывайте о мерах профилактики! Медики рекомендуют надевать маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться!

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