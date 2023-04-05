Иркутяне провели рабочий день #вместесМэром

Двое иркутян провели рабочий день с мэром Иркутска Русланом Болотовым. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Проект #вместесМэром продолжает работу в Иркутске. Очередными его участниками стали индивидуальный предприниматель Станислав Рунович и член иркутского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Николай Бражников. Вместе с мэром города Русланом Болотовым они поработали в понедельник, 3 апреля.

Традиционно, участники проекта вместе с главой посещают различные мероприятия и учреждения, встречаются с людьми. На этот раз в маршрут вошли МУФП «Иркутская аптека», проверка хода капитального ремонта улицы Верхняя набережная и косметического ремонта в детской библиотеке имени А. С. Пушкина, посещение Единого центра видеонаблюдения Иркутска и МУП «Водоканал», где Руслан Болотов пообщался с сотрудниками предприятия, работавшими над восстановлением инфраструктуры города Кировска Луганской народной республики.

День у градоначальника, как обычно, выдался длинным и очень насыщенным. По завершении участники проекта поделились впечатлениями.

– У мэра, действительно, очень плотный график и множество разноплановых задач, – считает Николай Бражников. - Для меня это уникальный опыт. Теперь точно знаю, что наш город в надежных руках.

– Руслан Николаевич рассказал, что всегда работает в таком ритме, потому что только так можно достичь результатов, – отметил Станислав Рунович. - Сегодня убедился в этом лично. Проекты изменил мое представление о работе администрации, и это здорово!

Лично познакомиться с работой руководителя областного центра может каждый желающий. Для этого необходимо написать мэру на его личных страницах в социальных сетях с #вместесМэром. Участниками проекта стали уже 26 человек самых разных профессий и возрастов.

- Работа в таком формате – это возможность открытого диалога с городской властью, - считает Руслан Болотов. - Жители узнают, как изнутри устроена наша система, и вносят свои предложения по развитию Иркутска.