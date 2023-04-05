В Черемхово владельца майнинг-отеля обвиняют в краже электричества на 6 млн рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серого майнера из Черемхово обвиняют в краже электричества на 6 миллионов рублей. Накрыть нелегальную крипто-ферму в феврале этого года удалось по наводке энергетиков. Прибывшие по адресу одной из производственных площадок полицейские обнаружили более 200 машинок для добычи виртуальных денег. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по иркутской области и региональной прокуратуры.

- Как выяснили оперативники ОЭБиПК Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», так называемую ферму установил 34-летний местный житель, - отмечают в ведомстве. - Под видом оказания телекоммуникационных услуг он оборудовал «майнинг-отель».

За время существования незаконного бизнеса «асики» потребили 1,5 миллиона киловатт-час. Все оборудование изъято.

В настоящий момент следователем заведено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Расследование проконтролируют сотрудники прокуратуры.

СПРАВКА КП

Майнинг-отель – это специализированное помещение, где размещается оборудование для майнинга криптовалют. Организаторы таких отелей сдают в аренду места для машинок с условием гарантированного обеспечения электропитания, надежного интернет-соединения, системы охлаждения, а также техподдержки, круглосуточной охраны и видеонаблюдения. Пользуясь этой услугой, майнеры за определенную плату снимают с себя ряд задач.

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