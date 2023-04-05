Порядка трех тысяч срочников из Иркутской области призовут в весенний призыв 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля по 15 июля будет проходить призыв срочников в армию. Распоряжение о призыве в нашем регионе уже подписано губернатором Игорем Кобзевым.

- В рамках весеннего призыва в Иркутской области планируется призвать на срочную службу порядка трех тысяч человек, - сообщалось ранее.

Власти неоднократно отмечали, что призванные на срочную службу не будут отправлены в зону специальной военной операции.

Напомним, что сейчас призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Однако российские власти озвучивали планы по постепенному изменению призывного возраста. Уже в 2024 году предлагается призывать на службу мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, с 2025 года - в возрасте от 20 до 30 лет, с 2026 года - в возрасте от 21 года до 30 лет.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в Иркутске прошла пресс-конференция, на которой обсуждался весенний призыв 2023-го года. Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко ответил на все самые часто задаваемые вопросы.