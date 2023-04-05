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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:02

В Иркутской области "пищевики" наращивают выпуск своей продукции

Например, хлебозавод также предоставил "Бутербродный" в мини-формате
Елена СИНИЦА
В Иркутской области "пищевики" наращивают выпуск своей продукции. Фото: РЦК Иркутской области

В Иркутской области "пищевики" наращивают выпуск своей продукции. Фото: РЦК Иркутской области

Иркутский хлебозавод "КаСеС" принимает участие в национальном проекте "Производитель труда". По этому проекту предприятие ставит завтраковые рекорды.

- Нет, мы не ошиблись в слове :-) Просто хлеб "Бутербродный" большинство жителей Иркутской области привыкли есть именно на завтрак — с бутербродами, - говорится в сообщении РЦК Иркутской области.

На сегодняшний день ежедневно объемы производство увеличились в 30 раз, если сравнивать с днем запуска.

Уточняется, что сейчас хлебозавод также предоставил "Бутербродный" в мини-формате. На предприятии считают, что эти булочки по 200 граммов будет пользоваться хорошим спросом.

Ранее сообщалось, что в двух школах Усольского района отремонтируют спортивные залы в 2023 году. Это сделают в период летних каникул. Ознакомиться с подробностями вы можете в нашем материале по ссылке.