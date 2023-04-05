В Иркутской области в начале апреля 2023 года температура воздуха была ниже нормы Фото: Иван МАКЕЕВ

В первые пять дней апреля средняя температура воздуха в Иркутской области была ниже на 5-7 градусов относительно средних многолетних значений. Об этом говорится на сайте Иркутского УГМС.

-Однако в этом есть и свои плюсы. Вместе с заторможенным приходом весны не произошло и бурного таяния снега. Если бы это произошло, то случилось бы и подтопление талыми водами некоторых населенных пунктов, - говорят синоптики.

Интересно, что сейчас снежный покров восстанавливается даже там, где ранее он почти сошел. Например, в некоторых районах поля припорошило на 1-4 сантиметра.

Сейчас же погода снова будет крайне переменчивой, считают синоптики. Так, некоторое время солнце по-апрельски порадует жителей, однако уже в выходные температура воздуха вновь пойдет на понижение.

Ранее сообщалось, что в Черемхово владельца майнинг-отеля обвиняют в краже электричества на 6 млн рублей.