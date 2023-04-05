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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:54

Александр Ведерников провел личный прием граждан в Черемховском районе

Жители рассказали спикеру ЗС о своих проблемах
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Александр Ведерников провел личный прием граждан в Черемховском районе.

Александр Ведерников провел личный прием граждан в Черемховском районе.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников провел личный прием жителей во время рабочей поездки в Черемховский район.

С чем обращались граждане? Так, один из вопросов, который волнует людей, это сложности с оформлением компенсаций за твердое топливо. Также жители сетуют на то, что непросто дистанционно записаться к врачам. В частности, ветераны из Михайловки не могут попасть на прием к узким специалистам в иркутские больницы. Спикер поручил рассмотреть этот вопрос совместно с региональным минздравом. На депутатском контроле останется и обеспечение жителей твердым топливом.

К спикеру также обратилась жительница Черемховского района, что не может получить прогулочную коляску для дочери-инвалида. Оказалось, что для этого необходимо обновить программу реабилитации, пройти медосмотр. Об этом семья не знала.

- Мы поможем решить вопрос, но с такими проблемами сталкиваются и другие жители. Во всем должен быть системный подход, – отреагировал Александр Ведерников.

Во время личного приема обсуждался еще вопрос компенсаций пострадавшим от паводков жителям. В прошлом году в селе Голуметь было потопление. Александр Ведерников отметил, что депутаты подготовили законопроект, который защищает интересы жителей сельскохозяйственных районов.