Александр Ведерников провел личный прием граждан в Черемховском районе.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников провел личный прием жителей во время рабочей поездки в Черемховский район.

С чем обращались граждане? Так, один из вопросов, который волнует людей, это сложности с оформлением компенсаций за твердое топливо. Также жители сетуют на то, что непросто дистанционно записаться к врачам. В частности, ветераны из Михайловки не могут попасть на прием к узким специалистам в иркутские больницы. Спикер поручил рассмотреть этот вопрос совместно с региональным минздравом. На депутатском контроле останется и обеспечение жителей твердым топливом.

К спикеру также обратилась жительница Черемховского района, что не может получить прогулочную коляску для дочери-инвалида. Оказалось, что для этого необходимо обновить программу реабилитации, пройти медосмотр. Об этом семья не знала.

- Мы поможем решить вопрос, но с такими проблемами сталкиваются и другие жители. Во всем должен быть системный подход, – отреагировал Александр Ведерников.

Во время личного приема обсуждался еще вопрос компенсаций пострадавшим от паводков жителям. В прошлом году в селе Голуметь было потопление. Александр Ведерников отметил, что депутаты подготовили законопроект, который защищает интересы жителей сельскохозяйственных районов.