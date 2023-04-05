Житель Иркутской области получил 1,5 года исправительных работ за убийство щенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области суд назначил наказание местному жителю за то, что тот убил щенка на глазах у ребенка. Дело было заведено по статье о жестоком обращении с животными в целях причинения боли или страданий.

- Мужчина признан виновным. Государственный обвинитель смог также доказать, что мальчик, увидевший это убийство, получил моральные страдания. Мужчине назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ, - рассказали "КП-Иркутск" в пресс-службе областной прокуратуре.

Кроме этого, от его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

Ранее мы поясняли, что щенок был не мужчины, а его родственницы. Женщина вместе со своим сыном нашла щенка на улице, они выкормили его. Мальчик уже успел привязаться к четверолапому другу, однако жестокому мужчине это не помешало убить животное на глазах у ребенка.