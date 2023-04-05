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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:17

К 50-летию БАМа в 2024 году построят новый железнодорожный вокзал в Усть-Куте

Строительные работы начнутся в 2023 году
Елена СИНИЦА
К 50-летию БАМа построят новый железнодорожный вокзал в Усть-Куте

К 50-летию БАМа построят новый железнодорожный вокзал в Усть-Куте

Фото: Пресс-служба РЖД России

К юбилею БАМа РЖД планируют построить новый железнодорожный вокзал в Усть-Куте . Он разместится на станции Лена в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба компании в своих социальных сетях.

-Вокзал будет представлять собой одноэтажное здание площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров, - говорят в компании.

По имеющейся информации, проект предполагает строительство входной группы с зоной досмотра пассажиров, кассовый зал и зал ожидания. Также здесь появятся кафе, автоматические камеры хранения и санитарные комнаты.

Для маленьких пассажиров также сделают детскую игровую площадку. Возьмут в расчет и маломобильных граждан, проект разработан по принципу безбарьерной среды.

Строительные работы начнутся во втором квартале 2023 года. Ввести вокзал в эксплуатацию планируем в 2024 году к 50-летию с начала строительства БАМа.