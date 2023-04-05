Депутаты ЗС Иркутской области обсудили с педагогами программы по развитию сел

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области обсудили планы по разработке программ для развития сельских территорий. Встреча с педагогами состоялась в Усольском районе, присутствовали учителя из поселков Мишелевка и Тайтурка.

- Депутаты в округах часто встречаются с педагогами, потому что они знают все о жизни поселка. Эта обратная связь дает понимание, какие законопроекты позволят сделать сельские территории привлекательными, какие программы нужны, чтобы эффективно решать вопросы, – сказал Александр Ведерников.

Учителя рассказали также, что главная проблема сегодня - дефицит кадров. Чтобы привлекать их, необходимо создавать хорошие условия жизни в селах.

По итогам встреч с педагогами обсуждается возможность обеспечения школ компьютерами для учителей. Решаются вопросы поддержки школьных музеев, стадионов, обеспечения специалистов служебным жильем.

Кстати, в школе Мишелевки по нацпроекту «Образование» капитально отремонтировали спортивный зал. По федеральному проекту модернизации школьных систем образования выполнен капремонт здания.

В Тайтурке разрабатывается проект строительства нового здания с учебными аудиториями и бассейном. Дополнительные площади помогут организовать обучение детей в одну смену.