В Иркутске рассмотрят дело о мошенничестве при закупке оборудования в онкоцентр на 22 миллиона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о хищении более 22 миллионов рублей при закупке медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-В этом обвиняют специалиста областного онкологического диспансера, сотрудника регионального министерства здравоохранения и двух руководителей коммерческих организаций. Они обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения, - говорят в прокуратуре.

По информации следователей, в 2019-2020 годах специалист, ответственная за закупку медицинского оборудования в областном онкологическом диспансере, занималась формированием конкурсной документацией. Она на основе подложных коммерческих предложений завысила начальную стоимость медоборудования. Техзадание также содержало недостоверные сведения о характеристиках товара.

Эксперт от минздрава согласовал эту фиктивную документацию, а значит поспособствовал поставке товара по цене значительно выше рыночной, говорят следователи.

В результате областному онкологическому диспансеру причинен ущерб на сумму более 22 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.