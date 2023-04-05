7 апреля в Иркутске любой желающий сможет пройти бесплатную консультацию у врача. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День здоровья в Иркутске в 2023 году отмечается 7 апреля. В этом году он пройдет на сквере Кирова. С 10.00 до 17.00 там будут дежурить передвижные медицинские центры, где каждый сможет пройти бесплатную консультацию от врачей-специалистов - педиатра, терапевта, онколога, психиатра-нарколога и фтизиатра. Будет возможность сделать флюорографию, ЭКГ, измерить сахар в крови и даже пройти экспресс-тест на ВИЧ и гепатит В,С. Об этом сообщили в Центре медицинской профилактики.

День здоровья в Иркутске в 2023 году

Помимо консультаций, всех сторонников здорового образа жизни ждет насыщенная развлекательная программа. В день здоровья в Иркутске в 2023 году волонтеры-медики проведут с гостями зарядку и расскажут про основы здорового образа жизни. Иркутяне смогут узнать о профилактике социально-значимых заболеваний и поучаствовать в мастер-классах по оказанию первой помощи.

Те, кто хочет создать крепкую и здоровую семью, смогут пройти консультацию по вопросам репродуктивного здоровья. Также жители города узнают, как обезопасить себя от клещевых инфекций.