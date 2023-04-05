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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 10:22

В Черемховском районе 5 апреля 2023 года в ДТП пострадали пять человек

Среди них есть несовершеннолетний
Елена СИНИЦА
В Черемховском районе 5 апреля 2023 года в ДТП пострадали пять человек

В Черемховском районе 5 апреля 2023 года в ДТП пострадали пять человек

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемховском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Сообщение о ДТП поступило около девяти часов утра. Оно случилось на 1760-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Экипаж ДПС незамедлительно выехал на место происшествия, - говорят в ведомстве.

По имеющейся информации, у водителя Toyota Wish произошел разрыв шины заднего колеса. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Renault Megane.

Как итог, травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров Renault Megane. Все трое пассажиров госпитализированы, один из них - несовершеннолетний.

Как выяснили полицейские, в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее стало известно, что в Иркутске рассмотрят дело о мошенничестве при закупке оборудования в онкоцентр на 22 миллиона.