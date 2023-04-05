МЧС Иркутской области проверяет сообщение о возгорании сушилки для рук в Молодежном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту инцидента в образовательном учреждении в поселке Молодежный Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-В социальных сетях 5 апреля появилось видео, на нем видно, что загорелось электрическое устройство для сушки рук в школьной столовой. Работники смогли ликвидировать огонь самостоятельно, - говорят в ведомстве.

Теперь будет дана оценка действиям должностных лиц, несработке автоматической пожарной сигнализации, отсутствию сообщения о пожаре в пожарно-спасательную службу МЧС России.

В прокуратуре региона также сообщили, что уже подключились к проверке этого инцидента, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.