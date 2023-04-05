В Иркутской области 16 медучреждений получили новые машины скорой помощи Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Машины скорой медицинской помощи и передвижные медицинские комплексы получили 16 медицинских организаций Иркутской области. Всего было передано 20 автомобилей. Еще один передвижной медкомплекс поступит в регион в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Все машины были приобретены за счет федеральной казны. В планах и дальше наращивать усилия в части комплектации служб скорой медицинской помощи, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Так, в частности, передвижные комплексы получили больницы Ангарска, Нукутского, Усть-Удинского, Аларского, Усть-Кутского, Осинского и Иркутского районов.

Еще один передвижной комплекс получит Иркутская районная больница, говорят власти региона. В период с 2020 года по 2022 год регион получил 88 машин скорой медицинской помощи, а вот передвижные комплексы ранее централизованно не закупались.