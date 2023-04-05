Власти Иркутской области заключили допсоглашение с ПАО «Высочайший» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2023 год на 15,2 миллиона рублей заключено между Правительством Иркутской области и ПАО «Высочайший». Свои подписи поставили губернатор региона Игорь Кобзев и гендиректор общества Сергей Гостев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Это дополнительное соглашение к действующему договору от 2013 года, которое фиксирует основные направления сотрудничества региона и общества. За все годы сотрудничества сумма финансирования достигла 200 миллионов рублей, - говорят в правительстве.

Дополнительное соглашение предполагает софинансирование со стороны компании ряда социальных мероприятий, запланированных в регионе на 2023 год. Так, например, компания окажет финансовое содействие в ремонте корпуса детского оздоровительного лагеря «Звездочка».

Поможет финансово в обследовании и подготовке технической документации на капремонт Кропоткинской средней школы.