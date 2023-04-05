Власти Иркутской области обсудили процесс обустройства Байкальского тракта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Власти Иркутской области обсудили комплексное развитие Байкальского тракта. Обсуждение прошло в ходе совещания под руководством губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Автомобильная дорога «Иркутск – Листвянка» – это одна из важнейших транспортных артерий, соединяющих Иркутск и Байкал. Эта трасса – первое, что видят туристы, которые отправляются из аэропорта к знаменитому озеру, - отметил губернатор.

Также он обратил внимание на то, что некоторые участки тракта не соответствуют нормам транспортно-эксплуатационного состояния. Например, нужно заняться развитием придорожного сервиса, считает он.

В течение текущего года подрядные организации займутся вопросом освещения трассы, появится свыше 500 наружных светильников.

Помимо этого, на потенциально опасных участках установят семь камер видеонаблюдения, в совокупности вдоль дороги будет 16 таких устройств.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено изучить состояние и отремонтировать примыкания к Байкальскому тракту. Это выезды в 17 садоводств, а также улицы в селах Бурдаковка и Большая Речка.