В Братском районе простились с погибшими на СВО Алексеем Гритчиным и Романом Пешковым Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Братском районе 4 апреля простились с двумя местными жителями, которые погибли в зоне специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Братского района Александр Дубровин.

-Алексей Гритчин родился 23 февраля 1990 года, учился в Братском профессиональном колледже. Роман Пешков родился 17 декабре 1989 года, также учился в Братском профессиональном колледже, - написал Дубровин.

Он отметил, что обоих военнослужащих посмертно наградили медалью «За Отвагу». Они скончались 13 марта, рассказал Дубровин.

Власти также выразили слова соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что в Черемховском районе 5 апреля 2023 года в ДТП пострадали пять человек. ДТП случилось на 1760-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». кипаж ДПС незамедлительно выехал на место происшествия.