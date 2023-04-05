Ветеринар объяснил, зачем кошки трутся о ноги людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кошки очень любят тереться о ноги людей. Но знали ли вы почему? Ветеринар Богдан Галкин рассказал NEWS.ru, что кошки так проявляют любовь и доверие.

- Четвероногие большинство вещей воспринимают с помощью обоняния, а их тела имеют железы, выделяющие особо пахучие вещества. Они расположены вблизи потовых и сальных желез. Тереться о ноги хозяина - некий ритуал, кошка так помечает вас своими феромонами, - говорит он.

Это в свою очередь означает, что она вас любит и доверяет. Следующей причиной является привлечение к себе внимания, — подчеркнул Галкин.

Фактически, животное может хотеть показать, что скучало по своему хозяину.

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