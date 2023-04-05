Космонавт пояснил, угрожают ли магнитные бури работе МКС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как заявил космонавт, Герой России Андрей Борисенко, магнитные бури не представляют собой серьезную угрозу для работы МКС. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

-На станции к подобным явлениям привыкли, а на оборудовании МКС они сказываются не сильнее, чем на Земле, - комментирует он.

Однако он добавил, что есть и та аппаратура, которая почувствует магнитную бурю. Тем не менее в целом все зависит от напряженности магнитного поля Земли, как оно меняется. По его данным, нет такого, что на МКС серьезно отразятся магнитные бури.

Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле. В то же время он обратил внимание, что из-за них могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле.

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